Autorally brengt ruim 8000 euro op voor mobiele hospicekamer ziekenhuis Bernhoven

Avond in Boekel over criminali­teit en ondermij­ning in buitenge­bied

BOEKEL - Druglabs en kwekerijen in leegstaande boerenschuren, dumpingen van drugsafval in sloten en gierkelders. Het is de schrik van menige gemeente. Vandaar dat in Boekel dinsdag 1 november een voorlichtingsavond wordt gehouden met medewerking van ZLTO, de politie en het RIEC.

29 oktober