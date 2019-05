Autospiegels sneuvelen aan Udense Hobostraat

Dood aan processie­rups! (en ai, ook alle andere rupsjes in de eikenbomen)

6:24 SCHIJNDEL/VEGHEL - Leo Benders maakt deze weken werkweken van meer dan zeventig uur. Hij bespuit eikenbomen in Meierijstad met een bestrijdingsmiddel. Met een thermoskan koffie in de cabine, muziek erbij, en af en toe een praatje met een buurtbewoner die komt vragen of het nou echt zo erg is met die processierups.