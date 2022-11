Avond over ondermijning in buitengebied Maashorst: ‘Zeg nee tegen criminelen. Anders kun je niet meer terug’

SCHAIJK - Doe het niet, met criminelen in zee gaan. De dringende oproep van de gemeente Maashorst gisteravond op een avond over ondermijning in het buitengebied. ,,Als je eenmaal ja hebt gezegd, dan kun je niet meer terug.”

Criminelen zoeken ruimtes waar ze een drugslab op kunnen zetten. Lekker afgelegen, met veel privacy. Een plek die ze goed af kunnen sluiten met bijvoorbeeld purschuim, zodat de zoete anijslucht van de ingrediënten voor de drugs door niemand te ruiken zijn. Of een ruimte die zo ver van de bewoonde wereld af ligt, dat niemand die geur überhaupt gaat ruiken.

Tv-maker Ewout Genemans ging gisteravond met ondernemers en bewoners uit het buitengebied van Maashorst in gesprek. ,,Wie is er wel eens door criminelen benaderd om een ruimte te verhuren voor veel geld?

En ja hoor, daar steekt iemand in de zaal zijn hand in de lucht. Het is al een tijd geleden, de bedragen waren nog in guldens, maar inderdaad, hij werd benaderd door criminelen. ,,Het ging om 30.000 gulden. Ik ben er niet op in gegaan.” ,,Was dat niet eng om nee te zeggen?” vraagt Genemans. ,,Nee hoor”, antwoordt de man nuchter.

Tijdens de avond van de gemeente Maashorst over de kansen en bedreigingen in het buitengebied, gisteravond in de Buitenhorst in Schaijk, passeerde heel wat de revue. Zo was er preventieman én oud inbreker Evert Jansen die bijvoorbeeld liet zien hoe je binnen een minuut een kantelraam open krijgt, een politieman die op een filmpje een nét ontdekt drugslab toonde en vertrouwenspersoon Femke van der Plas van de ZLTO die iedereen opriep met haar te praten bij problemen én vermoedens. ,,De drempel om in vertrouwen met mij te praten is misschien lager dan met de politie.”

De bovenwereld gebruiken

Van ondermijning spreken we wanneer criminelen – de onderwereld – de bovenwereld gebruiken voor bijvoorbeeld de productie van drugs of witwassen. Een voorbeeld is als een boer met een leegstaande schuur door criminelen benaderd wordt om in die schuur een hennepkwekerij te vestigen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf agrariërs in Brabant benaderd wordt voor bijvoorbeeld verhuur van leegstaande opstallen voor twijfelachtige doeleinden. Vandaar dat de gemeente Maashorst het zo belangrijk vond om deze avond te houden en mensen opriep verdachte zaken te melden.

Doorgaans wordt - zoals de man in de zaal deed - weerstand geboden tegen een crimineel aanbod en de verleiding van ‘het snelle geld’. En dat is, zo stelt Arie Coppens van de politie Oost-Brabant, verstandig. ,,Als je eenmaal ja hebt gezegd, dan kun je niet meer terug.”

Goedpraten

Maar ondernemers en inwoners zijn kwetsbaar, zeker nu, zo was de boodschap van de avond. Vertrouwenspersoon Femke van der Plas van ZLTO: ,,Mijn functie bestaat nu één jaar en in die tijd hebben we al heel wat meldingen. We zien dat boeren best weerbaar zijn, maar we weten ook dat het nu heftige tijden zijn voor hen. In de toonzetting, maar ook financieel en qua toekomstperspectief. Leegstand plus anonimiteit, én een kwetsbare doelgroep, dat is voor criminelen héél fijn. En nu er meer afstand is tussen veel boeren en tuinders en de overheid, dan zie je dat mensen het ook eerder voor zichzelf goed kunnen praten, als ze wél met criminelen in zee gaan.”

Quote Als je dit ergens in het buitenge­bied ruikt, dan weet je hoe laat het is Politie

En toen mocht iedereen op het eind van de avond nog aan een geurstokje te ruiken, zodat ze voor eens en altijd de zoete geur van MDMA, ingrediënt van XTC, zouden onthouden. Arie Coppens van de politie: ,,Echt, dit vergeet je niet meer. Als je dit ergens in het buitengebied ruikt, dan weet je hoe laat het is. En let ook op witte busjes, witte rook, vaten, en bijvoorbeeld een berg zand naast een schuur óf een gloednieuwe deur met goede sloten in een verder vervallen schuur. Om maar een paar dingen te noemen.”