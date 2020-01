Avondje stappen in Loosbroek leidt tot bedreiging en vernieling

De man was op 22 september van het vorig jaar wezen stappen in Loosbroek en daar behoorlijk dronken geworden. Hij raakte vervolgens op straat betrokken bij een opstootje. Dat leverde blijkbaar zoveel herrie op, dat de bewoonster van een nabijgelegen huis naar hem riep daarmee te kappen: ‘Man, je moet stoppen’.



De verdachte pikte dit nieuw en begon in het Pools terug te roepen. De vrouw kon dit echter verstaan en vertelde later dat de man haar uitschold en onder meer dreigde haar gezicht kapot te snijden of er zuur in te werpen. Een andere getuige verklaarde dat de man tijdens het schreeuwen een 'snijdende beweging' langs zijn keel maakte. Voor het bewijs tegen de Amsterdammer waren deze verklaringen lastig. De ene getuige kon de bedreigingen niet goed verstaan en het slachtoffer had de snijbeweging dan weer niet gezien: zij had haar bril niet op die dag.