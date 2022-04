Baangarantie voor klussende peuters: tientallen ouders trappen in 1 aprilgrap (met serieuze ondertoon)

Meierij­sche Museumboer­de­rij Hees­wijk-Din­ther na brand en corona weer open

HEESWIJK-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther gaat dit weekend weer open. Na de ellende van corona en een brand in oktober vorig jaar waarbij de ontvangstruimte van de boerderij werd verwoest, is het museum weer klaar om gasten te ontvangen.

31 maart