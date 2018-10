Bakkerij Bekkers neemt bakkerswinkel Van de Mortel in Mariaheide over

Van de Mortel sloot vorige week de deuren van vier winkels. Eigenaar Patrick van de Mortel deed dat vanwege zijn gezondheid. Voor Mariaheide betekende dat dat er in het dorp sinds zaterdag nergens meer brood te kopen was. Medewerker Rick van Zutphen van Bakkerij Bekkers: ,,Dit wordt onze veertiende winkel. Alexander Bekkers neemt alleen deze winkel over, juist omdat er in Mariaheide anders helemaal geen brood meer te krijgen is. Het personeel, in ieder geval de vaste medewerkster die er al jaren werkt, gaat ook mee.”