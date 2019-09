Bakkerij met lunchcafé vandaag geopend in Kalverstraat Veghel

MuzeMobiel gaat rijden in Bitswijk Uden

14:32 UDEN - Het elektrische wijkkarretje MuzeMobiel gaat vanaf maandag 30 september rijden in de Bitswijk in Uden. Buurtbewoners kunnen het wagentje laten voorrijden als ze bijvoorbeeld naar de dokter of het ziekenhuis moeten of willen gaan winkelen. De proef loopt tot 1 januari 2021.