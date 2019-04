Ballonnen in Boekel

Quote Het ballonnen oplaten is iets plezierigs, iets leuks voor de kinderen



Dave Rijper Het verbod mag echter niet vóór Koningsdag ingaan. De raad wil namelijk de feestpret voor het plaatselijke Oranjecomité niet bederven. ,,Wat een onzin", reageert Dave Rijper uit Boekel. ,,Weer een verbod erbij. Dan kun je helemaal niks meer doen. Het ballonnen oplaten is iets plezierigs, iets leuks voor de kinderen."

Dat ballonnen rotzooi in de natuur opleveren neemt Rijper voor lief. ,,Slecht voor de natuur en het milieu? Gaat een ballonverbod dat probleem oplossen? Ik denk het niet. We slaan echt door." Volgens de Boekelaar kun je dan net zo goed alles gaan verbieden. ,,Kijk eens rond hier." Met een wijds gebaar zwaait zijn arm richting het Sint Agathaplein. ,,Je ziet werkelijk overal plastic. Zelfs de bloembakken aan de straatverlichting zijn er van gemaakt. Moeten we dat allemaal maar gaan verbieden?"

Beter voor milieu

Nee, op veel begrip van Rijper hoeft het besluit van de Boekelse raad niet te rekenen. Plaatsgenoot Yvonne kan zich wel vinden in een verbod op het oplaten van ballonnen. ,,Beter voor het milieu en het is slecht voor dieren, die zien het voor voedsel aan. Jammer is het misschien wel voor kinderen", realiseert de Boekelse zich hardop. ,,Het is fijn als er een alternatief wordt bedacht."

Meedenken