Banjo en accordeon zijn echt geen oude-mensen-instrumenten, zo laten The Jolly Gents zien

VEGHEL - The Jolly Gents, muzikanten Sjoerd van Ravenzwaaij en Tom van Aarle, boorden in coronatijd hun creativiteit aan. Half augustus komt hun eerste cd uit en die gaan ze promoten met een heuse tour.

Tijdens de Covid-19 maanden zaten Sjoerd van Ravenzwaaij en Tom van Aarle niet stil. Ook al werden de optredens met bands bij festivals voor Van Ravenzwaaij (36) uit Almere op banjo gecanceld. Bij de groothandel voor muziekinstrumenten waar accordeonist Van Aarle (30) uit Veghel werkt, ging het juist voor de wind, maar zijn andere muziekleven viel stil.

Daardoor investeerden de twee extra tijd in de opnames van de cd en riepen hulp in van gastmuzikanten. De cd is dus heel wat meer geworden dan enkel banjo- en accordeonmuziek. Ze daagden elkaar uit en kregen allerlei software onder de knie.

Doorgewerkt in tijden dat anderen stilzaten

Het duo is er trots op hoe veelzijdig de cd is geworden, van klassiek tot blues, én dat ze hebben doorgewerkt in tijden dat anderen stilzaten. ,,Eind vorig jaar kwamen ze van platenlabel Friendly Folk Records naar ons toe of we een cd wilden opnemen", legt Van Ravenzwaaij uit. ,,Banjo en accordeon hebben een stoffig imago als zijnde oude-mensen-instrumenten. We willen die instrumenten graag weer op de kaart zetten en dat gaat nu zeker lukken."

Veel muzikanten zaten de afgelopen maanden thuis. ,,We vroegen of er iemand een filmpje wilde opnemen. Dat wilden wij mixen met ons spel op banjo en accordeon", vervolgen de mannen. ,,Als eerste reageerde sopraan Tineke Roseboom. Toen anderen op social media zagen hoe leuk dat was geworden, kwamen er meer reacties."

Een waterrijk plekje in Tilburg

Het duo werd steeds creatiever en wilde meer dan de split screens, waarbij je op sociale media alle spelers op één scherm kunt zien. ,,Dat kwam vooral door het nummer van Vivaldi waar Jef Geerinckx dwarsfluit speelt."

Het nummer gaat over water en het duo filmde zichzelf daarom spelend bij het Utrechts kanaal. Jef speelde op een waterrijk plekje in Tilburg. De spullen van drummer Dennis Sleutjes sjouwden ze voor opnames naar de Maas in Hedel.

Concertreeks start in Breda

Tijdens de komende concerten zijn alle gastmuzikanten op beeldscherm te volgen en speelt het duo live mee. Op de cd staan twee zelfgeschreven nummers, speelt Oirla, de 11-jarige dochter van Sjoerd mee én staat een track met Guy Jeska Forsyth, een bluesduo uit Amerika. ,,Een filmpje van dit duo hopen we nog te krijgen, maar het nummer staat in ieder geval al op de geluidsband en is zó gaaf", vertelt Van Aarle. ,,Meestal ben ik niet zo'n fan van artiesten die met een band spelen, maar het helpt ons wel om te laten horen hoe veelzijdig onze instrumenten zijn en bovendien is alles zelfgemaakt."

Op 16 augustus start in Breda de concertreeks. Zondagmiddag 30 augustus spelen The Jolly Gents in De Brink in Eerde, waar Van Aarle is opgegroeid. De cd is te bestellen op www.jollygents.com.