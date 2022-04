Bankjes met verhalen over de boer

85 jaar oud? In niet oubollig theater­stuk wordt het lot van ouderen verwoord

UDEN - Het is een fictieve maar niet minder realistische voorstelling, met een schrijnend thema. De Staatsinjectie, geschreven door Tinie Kardol en Sofie van den Krommenacker, gaat over corona en de rol van ouderen in de samenleving. Vrijdag gaat het in première bij theater Naat Piek.

12 april