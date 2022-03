Barli Uden ‘apentrots’ dat koning Willem-Alexander nieuwe huizenfabriek komt openen

Het Udense bedrijf Barli bouwt sinds 1986 kant-en-klare woningen van hout en moest vanwege de almaar stijgende vraag uitbreiden met een nieuwe hal. Die huizen worden voor 95 procent in de fabriek gebouwd (inclusief keuken, badkamer etc.) en worden dan op de bouwplaats in elkaar gezet. Daardoor kan er veel sneller gebouwd worden. Voordeel voor het personeel is dat ze niet in weer en wind hoeven te werken maar in een warme bedrijfshal.