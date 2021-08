Bart was jarenlang brugwachter langs de N279, nu verdwijnt ‘zijn’ brug

Het is niet eens zozeer de N279 die als een leidraad door zijn leven loopt, maar De Zuid-Willemsvaart. In 1973 begon Bart Smits, oorspronkelijk uit Beek en Donk, als brug- en sluiswachter. ,,Ik was eigenlijk vrachtwagenchauffeur, maar mijn moeder wilde me graag in de buurt houden. Mijn zussen hebben toen voor me gesolliciteerd bij Rijkswaterstaat.”