BAS Carrosserie Eerde breidt uit

Video Kapotte F-35 staat na Luchtmacht­da­gen nog steeds op Volkel

12:50 VOLKEL - Een van de twee Nederlandse F-35's die meedeed aan de Luchtmachtdagen is met een technisch mankement achtergebleven op de vliegbasis Volkel. Er is een probleem met de motor en daarvoor moeten onderdelen uit Amerika worden overgevlogen. ,,Er wordt hard aan gewerkt maar het is niet te zeggen of de F-35 hier nog dagen of weken zal staan”, zegt woordvoerder André Bongers van de vliegbasis Volkel.