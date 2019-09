Basecamp: leven als bevrijders, zonder oorlogsgeweld

Het blijft toch een opmerkelijke hobby: dagenlang in legerkleding rondlopen, eten uit een gamel op een gasbrandertje en slapen op een brits onder zwaar canvas tentdoek. Leven zoals de geallieerden dat 75 jaar geleden deden toen ze Nederland kwamen bevrijden, maar dan zonder het oorlogsgeweld. Voor Hans en Riek Aurik uit Deurne is het de ideale vakantie. ,,We zijn in juni tien dagen in Normandië geweest, en nu doen we tien dagen Operatie Market Garden. Een echte vakantie kun je het bijna niet noemen, want het is hard werken, zonder enige luxe.”