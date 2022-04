Basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther maakt van de Koningsspelen een topspektakel: ‘Iedereen doet vol mee’

Zuid-Willems­vaart intrigeert Bernard Vissers al zijn hele leven: ‘Maar iedereen heeft er wel wat mee’

VEGHEL - Als klein jongetje keek Bernard Vissers al naar schepen op de Zuid-Willemsvaart als hij met zijn vader op het land langs de Aa aan het werk was. Later liep hij langs het kanaal van Veghel naar Maastricht en fietste die route meermaals. De Veghelse heemkundige deelt zijn kennis dinsdag in een lezing over 'het kanaal’, dat 200 jaar geleden werd gegraven.

15 april