Basisschool De Cirkel Uden dicht vanwege corona: ‘Met pijn in het hart, je wilt kinderen Sint niet onthouden’

Gebroken ribben? Gert heeft alles over voor mooie dierenfoto’s

ZALTBOMMEL/SCHIJNDEL/ESCH - Nog niet zo lang geleden nam een stier hem nog flink te grazen. Een paar gebroken ribben was het resultaat. Ook is hij al eens onder geplast door een grote zeug. Ach, Gert van den Bosch (56) uit Zaltbommel heeft er alles voor over om varkens, koeien, geiten, schapen en paarden op het boerenerf zo mooi mogelijk te fotograferen. Ook in de Meierij. Hij won er zelfs een prestigieuze, internationale prijs mee: de Sony Award.

30 november