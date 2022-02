Basisschool De Empel in Erp volledig in het teken van acties voor meerdere goede doelen: ‘Ontzettend leerzaam’

Kopen om te verhuren? Dat is een boete van 100.000 euro in Meierij­stad

MEIERIJSTAD - Wie in Meierijstad een nieuwbouwwoning koopt om te gaan verhuren, krijgt een boete op de deurmat van 100.000 euro. Een koopwoning is er om zélf in te gaan wonen, niet om eraan te verdienen, vindt de gemeente. Het is de eerste die er openlijk mee dreigt.

