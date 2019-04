Basisschool ’t Mulderke in Uden viert trots 25-jarig bestaan

De opening werd op het schoolplein ingeluid door het zingen van het schoollied met alle leerkrachten. Schooldirecteur Martijn Schoonaard hield een toespraak. Onder de aanwezigen waren ook wethouder Gijs van Heeswijk en oud-directeur Jos van Zutphen. Daarna werd er met alle 429 leerlingen een groepsfoto gemaakt, waarna de kinderen in hun klas verder gingen met het feestprogramma.

Directeur Martijn Schoonaard (48) genoot ’s ochtends al van de feestelijkheden rond de school. Hij is trots dat de school al 25 jaar bestaat. ,,Zeker als je ziet hoe de school begon’’, zegt hij. ,,Eerst stond op deze locatie niets, je zag alleen weiland, als je goed keek kon je bijna Veghel zien. We begonnen met elf leerlingen. Dat is nu wel anders: het is een schitterende school in een heel mooie wijk. Daar zijn we trots op.’’

Lief en leed

Van de 25 jaar dat ’t Mulderke bestaat, is Schoonaard inmiddels ruim zes jaar directeur. In al die jaren heeft hij een hoop met de school meegemaakt. ,,Er zijn hier liefdes opgebloeid, maar we hebben ook verdrietige tijden gehad met het overlijden van een leerlinge die hier op school zat. We hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Het absolute hoogtepunt is natuurlijk de ontwikkeling die elke leerling hier meemaakt. Dat maakt dit zo’n fijne school.’’