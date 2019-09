BECO bespreekt ook keerzijde van duurzame energie

Diaken Pieter Raaijma­kers van parochie Uden naar Oss

10:54 UDEN/OSS - Diaken Pieter Raaijmakers van de Petrusparochie in Uden is benoemd als diaken bij de Willibrordusparochie in Oss. De verhuizing is onderdeel van het nieuwe benoemingenbeleid voor priesters en diakens binnen het bisdom Den Bosch.