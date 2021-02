Beddenadviseur Patrick uit Uden laat hart van stylist Bastiaan van Schaik sneller kloppen bij First Dates

UDEN - Een geslaagde Valentijnsdag voor stylist Bastiaan van Schaik? Dat is wanneer op 14 februari de maaltijd op tafel staat waarvan je in juni eens hebt laten vallen dat het gerecht je wel lekker lijkt. De 51-jarige beddenadviseur Patrick uit Uden kan dat maar beter onthouden, want wellicht is hij na de aflevering van First Dates volgend jaar nog steeds de Valentijn van Van Schaik (51).

De mannen meldden zich allebei aan voor de valentijnsspecial van First Dates, waarvan de aflevering zondagavond op televisie te zien was. In zijn introductie omschrijft Patrick zichzelf als gastvrij, open en direct. Hij is ‘slaapadviseur’ bij een grote beddenketen. Na wat gekeuvel over wat nu precies het beste bed is, gaan de twee aan tafel.

Een vriendin van Patrick gaf hem op voor het televisie-avontuur. De Udenaar vertelt in het programma een heftig jaar achter de rug te hebben. Hij liep corona op en lag daardoor in het ziekenhuis. In diezelfde week kwam ook zijn vader in het ziekenhuis te liggen. ,,Ik heb aan de goede kant het ziekenhuis mogen verlaten”, zegt Patrick. ,,Mijn vader niet.” Dat was het moment voor Patrick om aan zichzelf te denken en aan een relatie te gaan werken. Patrick vertelt verder over zijn verstandelijk beperkte zus, waarvoor hij nu zo goed mogelijk probeert te zorgen.

Latere leeftijd

Volgens bekende stylist Bastiaan is dat het voordeel van daten op latere leeftijd, ‘je kan veel sneller over dat soort onderwerpen praten. Het doet niets af aan je persoonlijkheid.’

Naast de serieuze zaken is er genoeg ruimte voor luchtige gesprekken tussen de twee. Zo komen de mannen erachter waar ze allebei in ieder geval niet van houden. ,,Het enige dat ik echt niet lust, is zuurkool", zegt Patrick. ,,Oh my god! Ik ook!", lacht Bastiaan. ,,Ik eet echt alles, maar zuurkool...”

De twee hebben elkaar er helemaal in gevonden en kiezen er dan ook voor om elkaar nog eens te zien en beter te leren kennen.

Nummers uitgewisseld

Aan het eind van het programma is te zien dat ze na de date meteen telefoonnummers hebben uitgewisseld. De mannen spreken elkaar veel en kunnen niet wachten om elkaar na de versoepeling van de coronamaatregelen weer te zien.

