Bedrijfsleven Meierijstad houdt online talkshow: 'Ondernemers in deze regio uit juiste hout gesneden’

De mouwen opstropen en weinig borstklopperij. Als er iets deze regio kenmerkt is het dat wel. Ook in deze coronacrisis. ,,Hier zitten ondernemers in hart en nieren. Ze zijn uit het juiste hout gesneden", wist de in Helmond geboren investeerder Annemarie van Gaal. ,,Een goede ondernemer heeft schijt aan alles en beschikt over een zeker mate van hardheid. Zijn bedrijf moet overleven. Dát is het allerbelangrijkste." Samen met gastheer Frénk van der Linden en oud-hoogleraar psychologie René Diekstra vormde Van Gaal het trio topsprekers van het vlot lopende webinar. Diekstra tipte om niet op de overheid te wachten. ,,Stippel zoveel mogelijk je eigen koers uit." Dat zit het in Meierijstad wel snor zo bleek toen, na wat technisch ongemak, de lokale ondernemers Hennie van Osch (TVE Reclameproducties) en Mark van Laarschot (Hml Bedding) het woord kregen. Zij pakten nieuwe kansen of verstevigden hun bestaande business juist.