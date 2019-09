‘Beestachtig mooi’: Franciscusparochie en Fotoclub Veghel houden dierenfotowedstrijd voor kinderen

4 oktober is het Werelddierendag én de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. ‘Franciscus had iets bijzonders met dieren. Hij noemde hen zijn broeders en zusters. Hij verwondert zich over de grootsheid en de schoonheid van alles om hem heen. Hij ziet dat dieren een eigen plek hebben in de schepping, en op hun eigen ‘beestachtige’ wijze prachtig en wonderlijk zijn.’

Met de fotowedstrijd ‘Beestachtig mooi’ hopen de fotoclub en de parochie dat kinderen iets van de levenshouding van Sint Franciscus gaan aanvoelen en dat in hun foto’s vast leggen. Foto’s die laten zien hoe mooi en lief, groots en indrukwekkend, of klein en teer de dieren om ons heen zijn.

Kinderen mogen twee zelfgemaakte foto's insturen van dieren die ze bijzonder, mooi, een beetje eng of gewoon heel lief vinden. Dat kan tot 16 september naar beestachtigmooi@ww-web.nl ovv hun naam, school, in welke klas ze zitten, adres en telefoonnummer. Er zijn twee hoofdprijzen van €50,- voor twee verschillende leeftijdsgroepen. De foto’s worden tentoongesteld op 4 oktober in het klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel. Daarna hangen de foto's twee weekenden in de Lambertuskerk.