Beginnend bestuurder drinkt 11 keer meer dan toegestaan en wordt gepakt in Uden

Udenaar woest toen hij wietkweke­rij in zijn huurwoning aantrof

8 november VEGHEL - Een 30-jarige Veghelaar ontkent iets te hebben geweten van de hennepkwekerij die in april vorig jaar werd ontdekt in de woning die hij huurde in Uden. Een onderhuurder zou de kwekerij op zijn geweten hebben: ,,Toen ik die wietplantage ontdekte, trok ik meteen de stekker eruit", zei de verdachte tidjens de rechtszitting tegen de Eindhovense politierechter W. Koolen.