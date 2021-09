Beheerder dorpshuis Mariaheide maakt zich ook zorgen over die gevaarlijke doorgaande weg

Veghelse kermis biedt voor iedereen vertier: ‘Mensen willen vermaakt worden’

19 september VEGHEL - De Veghelse kermis is in volle gang. Dranghekken rondom het terrein moeten te grote drukte voorkomen. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Toch zijn er vooral lachende gezichten te zien.