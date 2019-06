Bek Boeken in Veghel na 80 jaar dicht: een van de mooiste boekwinkels van Nederland voorgoed op slot

VEGHEL - Bek, Boeken & Bijzonders in Veghel is niet meer. Zaterdag ging de deur van een van de mooiste boekwinkels van Nederland voorgoed op slot.

Het is even voor vijven als bedrijfsleidster Inge Cremers de lampen in de winkel dooft. Een laatste klant slaat zijn slag en rekent, tegen een fikse korting, nog wat boeken af. Het is exact vijf uur als eigenaar Abel Slippens de deur in het slot draait. Geruisloos gaat dit bijzondere moment, dat het einde van een tijdperk markeert, voorbij. Ruim tachtig jaar nam de winkel van de familie Bek een prominente plek in het Veghelse straatbeeld in.

De boekhandel die steevast in de bovenste regionen prijkte op lijstjes van 'mooiste boekhandels van Nederland’, genoot aanzien en trok klanten uit het hele land. Vele bekende schrijvers kwamen er over de vloer. Dat is voortaan historie. De afgelopen jaren liepen de bezoekersaantallen terug. Ontlezing, webwinkels en internet deden de rest. Abel Slippens, die de winkel ruim vijf jaar geleden van de overnam, bracht met koffie, wijn, speelgoed en sigaren meer beleving, maar kon daarmee het tij ook niet keren.

Quote Het magazijn is leeg. Uit alle hoeken en gaten hebben we de laatste schatten van de winkel gehaald. Inge Cremers, bedrijfsleidster

Gekkenhuis

Quote Dit is mijn levenswerk, dat kan ik gerust zeggen. Marth Bek De afgelopen dagen was het nog even een gekkenhuis. Rijen mensen voor de kassa. Als er voordeel te halen valt is de consument er als de kippen bij. Alles ging eruit. Zelfs de magnetron en waterkoker uit de kantine. ,,Het magazijn is leeg. Uit alle hoeken en gaten hebben we de laatste schatten van de winkel gehaald", vertelt Cremers. Lege boekenplanken zijn het kille bewijs dat nog een groot deel van de ongeveer vijftigduizend boeken is verkocht. Diverse oud-collega's zijn de laatste twee dagen bijgesprongen. ,,Tekenend voor de fijne sfeer waarin we met elkaar hebben gewerkt", aldus Cremers.

Volledig scherm In de verf- en hobbyafdeling was zaterdag al bijna niks meer te verkrijgen. De laatste spullen gingen er voor een zacht prijsje uit. © Philip van den Brand

,,Dit is mijn levenswerk, dat kan ik gerust zeggen", stelt Marth Bek die ook nog even een kijkje neemt. Veel vaste klanten komen haar een hand geven, hoewel ze al jaren niet meer in de winkel stond. ,,Hier ligt een groot deel van mijn leven. Wat is hier veel gebeurd. Loet was gek op deze boekhandel. Hij bleef maar investeren. Daar had hij plezier in."

Quote Wat was ik trots op deze winkel. Dit was écht mijn thuis. Judith Bek

Dochter Judith heeft gemengde gevoelens. De rijen voor de kassa brengen fijne herinneringen, aan de periode dat ze zelf in de winkel stond, terug. ,,Sint en Kerst dát was de leukste tijd. Het was gezellig. Hoewel het keidruk was bleef er tijd voor een praatje met de klanten. Dat was onze kracht." Ze kijkt rond. ,,Wat was ik trots op deze winkel. Dit was écht mijn thuis.”

Bijzonder

Broer Niels, eigenaar van drukkerij Bek, komt tegen sluitingstijd binnengelopen. ,,Ik heb vijf jaar geleden, toen we de winkel verkochten, eigenlijk al afscheid genomen", bekent hij. ,,Dat het nu voorgoed voorbij is blijft evenwel toch bijzonder." De sluiting van de boekhandel betekent voor Niels niet een definitief afscheid van het pand. Dat blijft, evenals de appartementen erboven, behouden. De winkel wordt omgebouwd tot een vijftal bedrijfsruimtes.

Quote Wat een gemis voor Veghel zeg. Je kunt gerust stellen dat een icoon verdwijnt. Jos van der Zijden

Aan een bartafel slaat het echtpaar Van der Zijden de drukte in de winkel gade. Ze hebben een Nederlandse vlag op de kop getikt. ,,Op deze twee windlichten moet ik nog wat afdingen", grapt Jos van der Zijden. Het paar woont pas een jaar in Veghel, maar had de weg naar Bek snel gevonden. ,,Een prachtige winkel met een aangename sfeer én heerlijke bankjes. Je kon er uren rondsnuffelen. Wat een gemis voor Veghel zeg. Je kunt gerust stellen dat een icoon verdwijnt."