Bek breidt uit op de Dubbelen

5 vragen In week voor duizenden euro's aan paardenza­dels gestolen: ‘Dit gebeurt jaarlijks’

6:33 OSS/UDEN - In ruim een week tijd sloegen dieven van paardenzadels toe bij maneges en pensionstallen in de regio Oss. Er werd voor duizenden euro's aan paardenspullen meegenomen. In Vorstenbosch, Volkel en Heesch. Afgelopen weekeinde probeerden de dieven het weer in het buitengebied tussen Berlicum en Vinkel. Vijf vragen over zadeldiefstal.