Bekaf na drie kwartier spel op nieuwe waterattractie Hemelrijk Volkel

Water­schaps­man Toon van der Lee uit Nistelrode overleden

20 juni NISTELRODE - Van huis uit was hij pluimveehouder in Nistelrode. Maar Toon van der Lee was daarnaast actief op tal van fronten buiten zijn erf. Zo zat hij dertig jaar bij het waterschap en was nauw betrokken bij de fusie van waterschap De Aa met de Maaskant. In 2005 speldde toenmalig minister Carla Peijs hem daarom de versierselen op die horen bij de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze week overleed hij op 79-jarige leeftijd.