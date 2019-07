Beleggersclub wil opheldering over problemen bij Beter Bed

Bij de dorpspomp Discounter in Nistelrode: ‘Ik weet zeker dat zo'n supermarkt hier gaat lopen’

9:01 NISTELRODE - Het gaat er in Nistelrode al een paar jaar over; een tweede supermarkt in het dorp. Deze lijkt er nu dan toch echt te komen. Aan het pleintje Laar 29 worden de panden bij het Kruidvat opgeknapt, er komen tien appartementen boven én er is ruimte voor een kleine discount supermarkt.