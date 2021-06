Bemiddelingsbureau Nobru in Uden stopt: geen opvolgers

Varende expositie met verhalen over de Zuid-Willems­vaart

23 juni VEGHEL - ‘Dat Wat Blijft’ is de titel van een varende expositie die de vele bijzondere verhalen over de 122 kilometer lange ZuidWillemsvaart tot leven brengt. Zondag 4 juli gaat de tentoonstelling van start in Helmond. Van 16 tot en met 25 juli is de expositie in Veghel.