Ben en Carla maakte van bosrijk perceel mini-ranch mét mini-paardjes

Arvas - zusterbe­drijf van Wiltec - verhuist van Uden naar Veghel

23 juni UDEN/VEGHEL - Arvas in Uden - leverancier van onder andere werkhandschoenen, kleding, schildersgereedschappen en tapes aan de groothandel - verhuist naar Veghel. Het bedrijf is vanaf 8 juli gevestigd aan de Amert in Veghel. Het bedrijf, een zelfstandig opererende zusteronderneming van Wiltec in Uden, ziet volop kansen om vanuit Veghel te groeien.