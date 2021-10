Ben je nét elf weken oud, mag je nu al een plaquette onthullen - nieuwe wijk Kloosterkwartier in Veghel officieel ‘geopend’

De nieuwe bewoners van het Kloosterkwartier wonen in een gloednieuw huis op een historische plek. De plaquette werd dan ook symbolisch onthuld door de jongste bewoner van de wijk, sámen met Zuster Overste Gerda van Gogh van de zusters Franciscanessen. In 1900 stichtten de zusters Franciscanessen hier het Josephgesticht, het dorpsziekenhuis dat later een regionale functie kreeg. Na de verhuizing van ziekenhuis Bernhoven naar Uden, werd het oude ziekenhuis gesloopt. Dichter Maarten van den Elzen maakte zijn persoonlijke gedicht over het Veghelse ziekenhuis in 2013.

Volledig scherm Het gedicht van Maarten van den Elzen © Lieke Mulder Van den Elzen: ,,Ik heb drie keer in het Josephziekenhuis gelegen en twee keer toen het al ziekenhuis Bernhoven was. Het gedicht gaat over de eerste keer dat ik hier lag met een schedelbasisfractuur na een ernstig ongeluk, ik heb hier letterlijk op het randje gelegen. Ik heb het gered. Dus ja, deze wijk, waar voorheen het ziekenhuis stond, is voor mij wel speciaal.”

De kleine Noor

De jongste bewoner van de wijk, die de plaquette mag onthullen is de kleine Noor. Ze is elf weken oud en slaapt er wel een beetje doorheen als ze samen met zuster Gerda van Gogh het doek van de plaquette moet halen. Haar ouders Marion van de Crommert en Paul Cuppen staan er uiteraard tóch trots bij. Het jonge gezin woont in een van de tweekappers aan het Middegaalspad. Marion van de Crommert: ,,We kregen vorig jaar juli de sleutel en wonen hier nu een jaar. We dachten eerst: dat kunnen we nooit betalen, op zo'n mooie plek, zo dicht bij het centrum. Maar het is toch gelukt. We zijn er heel erg blij mee, en nu met de huizencrisis al helemáál. Het is hier ook nog eens heerlijk rustig, omdat het Middegaalspad doodlopend is.”

Volledig scherm Het Middegaalspad © Lieke Mulder

Groen

Ja, veel bewoners van de huizen en de appartementen wonen alweer een paar maanden tot een jaar in de nieuwe wijk. De appartementengebouwen werden wat later opgeleverd dan de grondgebonden huizen. Coen Hendriks van ontwikkelaar Zenzo: ,,Het voelt hier alsof deze wijk al veel langer bestaat, vind ik. Dat hebben de architecten heel goed gedaan. Het sluit ook naadloos aan bij de Vijverwijk.” Verder is er veel groen in de wijk, en de verdiepte parkeerplaatsen tussen de appartementsgebouwen, met groene daken erboven, zorgen ervoor dat zo'n parkeerplaats er een stuk minder blikkerig uitziet.

Kloostertuin

Pal naast de plaquette en het verplaatste kunstwerk 'de golf’, dat de zwerftocht van de Griekse Odysseus na de Trojaanse oorlog voorstelt, ligt ook al even een nieuwe brug over de gracht. Een brug naar nog veel meer groen: de oude kloostertuin van de zusters Franciscanessen. Helaas is de witte brug nu nog afgesloten met een hek. Het is de bedoeling dat de brug straks in ieder geval overdag open is en vanaf dan kunnen de bewoners van het Kloosterkwartier dwars door het groen direct het centrum van Veghel in lopen. En daar in de kloostertuin, meer aan de kant van het klooster, gaat de komende jaren óók nog heel veel gebeuren. Hier komen onder andere nieuwe woongebouwen, komt er een gezamenlijke huiskamer voor de wijk en in het oude klooster zélf komt bijvoorbeeld een medisch centrum.

Volledig scherm Links het bruggetje naar de kloostertuin © Lieke Mulder