Ben Tuithof gestopt, Wim Scheen nieuwe voorzitter voetvalclub UDI'19 in Uden

Uitstoot schadelij­ke stoffen op Graspeel: pleidooi voor second opinion door universi­teit of andere instantie

LANDERD - Een onafhankelijke instantie die een second opinion moet uitvoeren over de mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen op de Graspeel, bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen. Dat is wat het Landerdse raadslid Jacques Pijnappels (Duurzaam Maashorst) graag wil.

7 november