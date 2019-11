Ben van de Meerakker is Verdienstelijk Veghelaar

Beginnend bestuurder drinkt 11 keer meer dan toegestaan en wordt gepakt in Uden

9 november UDEN - Een beginnend bestuurder die in de nacht van vrijdag op zaterdag onder invloed van alcohol achter het stuur zat in Uden, is de komende tien maanden zijn rijbewijs kwijt. Hij had veel te veel gedronken, meldt de politie.