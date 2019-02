Benefietconcert Voices of Meierijstad brengt 10.000 euro op; renovatie kinderhuis begonnen

video Informati­ca-kei Zwijsen College Veghel (17) in landelijke finale

12:44 VEGHEL - Luc de Wit (17) is goed in het oplossen van ingewikkelde puzzels en een kei in informatica. De leerling uit havo-vijf lukt het in 23 seconden een Rubik's kubus op te lossen. Zijn scores en vaardigheden zijn zo goed dat hij het Zwijsen College in Veghel binnenkort mag vertegenwoordigen in de landelijke Bever-wedstrijd voor informaticaleerlingen op de Universiteit in Utrecht. ,,De finale is op 2 zaterdag maart, tijdens carnaval. Maar dat vind ik niet erg. Aan zo'n wedstrijd doe je maar één keer in je leven mee.”