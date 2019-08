Benefietconcert voor verlamde crosser Ruben van de Laar uit Venhorst

UDEN/VENHORST Door een ongeval tijdens de training zal de 20-jarige motorcrosser Ruben van de Laar uit Venhorst nooit meer lopen. Op zondagmiddag 22 september wordt in cultureel centrum De Pul in Uden een benefietconcert gehouden. Doel is, geld bijeen te brengen voor een aangepaste woning voor Ruben.

Tijdens een training in Geldermalsen kwam Ruben september vorig jaar ten val. Hij brak zijn nek. Gevolg: een verlamming vanaf zijn borstkas. Lopen zit er niet meer, hebben de artsen hem duidelijk gemaakt. Na enkele operaties en veel training kan hij zijn armen weer een beetje bewegen. Ook zijn linkerhand functioneert weer iets.

Werk

,,Zijn baan als metaalbewerker bij Van Haandel in Boekel kan hij niet meer uitoefenen, maar een bedrijf uit Gouda heeft wel werk voor hem. Het maakt gereedschap voor metaalbewerking en ze zoeken iemand voor achter de computer met ervaring in de werkplaats. Dat werk kan hij straks van huis uit doen", zegt zijn moeder Anita. Zodra Ruben thuis is uit het ziekenhuis, waar hij na complicaties bij zijn laatste operatie al maanden ligt, kan hij aan de slag.

Collega's

Rubens moeder is werkzaam bij BrabantZorg. Bij haar collega’s van de activiteitenbegeleiding ontstond het idee voor een benefietconcert in De Pul in Uden. Andere collega's spelen in de bands Liquid Air en Get Around en ook zij zegden hun belangeloze medewerking toe.

Woning

Het is de bedoeling om naast de ouderlijke woning van Ruben in Venhorst een aangepaste woning te bouwen waar hij zelfstandig kan wonen en zorg kan krijgen. Maar dan moeten wel de leiding voor gas, water en elektriciteit worden verlegd. Prijskaartje: dertigduizend euro. Daarboven komen nog de kosten van grondaankoop en de bouw van de woning. Ruben en zijn ouders kunnen dat zelf niet betalen.

Voorverkoop