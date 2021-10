Bergmaas tussen Uden en Zeeland krijgt komende twee weken ‘fluisterasfalt’

Het gaat om het traject vanaf de kruising Rondweg – Industrielaan in Uden tot aan de rotonde Bergmaas-Peelweg (N277) in Zeeland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Regionaal Helmond. De rotonde Bergmaas-Udenseweg-Straatsven blijft voor verkeer in de richtingen Udenseweg en Straatsven bereikbaar.

In twee gedeelten

In de twee weken dat de Bergmaas is afgesloten wordt de bestaande asfaltdeklaag en de tussenlaag vervangen. In eerste instantie wordt het gedeelte vanaf de Industrielaan in Uden tot aan de rotonde Bergmaas-Voederheil bij Zeeland aangepakt. In de laatste week, van 15 tot en met 19 november is het laatste stuk, vanaf de rotonde Voederheil tot de rotonde Bergmaas-Peelweg aan de beurt. Het verkeer, inclusief de streekbussen, wordt omgeleid en daarom vervallen de bushaltes aan de Bergmaas.