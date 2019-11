‘Berlijnse Muur’ moet woning in Boekel beschermen tegen eeuwenoud stuifduin

Column Pas op konijntjes: Operatie Steenmeel hangt boven je hoofd

8:08 UDEN - Blijf volgende week maar weg uit de Maashorst, je weet niet wat je op je kop krijgt als je daar je hondje uit laat. En dan hebben we het niet over een verdwaald vogelpoepje of een afgebroken tak. Nee, als je toevallig in het verkeerde stuk bos bent, kun je zo maar een hoop steengruis in je nek krijgen.