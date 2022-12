Bernadetteschool Veghel mag gaan bouwen en wil oudste gedeelte renoveren

Udense poelier Ton Wijdeven stopt ermee: ‘Moet ik dan 8 euro voor een gegrilde kip gaan vragen?’

UDEN - Geen wild, afhaalmaaltijden en gebraden kippetjes meer. Na 60 jaar is het per 1 mei over en uit met Poelier Bevers in Uden. De huidige eigenaar Ton Wijdeven loopt aan tegen een personeelstekort en hoge energieprijzen.

