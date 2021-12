Bernadetteschool Veghel opent dinsdag weer nadat negen van twaalf groepen in quarantaine moesten

Vorige week besloot directeur Raymond Stuart van de Veghelse basisschool Bernadette in overleg met het bestuur en na ruggespraak met de GGD dat het verstandig was om de school voor vier lesdagen te sluiten. In acht dagen tijd moesten namelijk vijf groepen met leerlingen in quarantaine. ,,Alle twaalf groepen waren dus al thuis, maar daarvan moesten er nóg eens vier in quarantaine. De GGD bepaalt dat dit moet als drie kinderen in dezelfde groep corona hebben”, vertelt Stuart. ,,Dat betekent dat heel veel kinderen bij de GGD zijn getest en mogelijk dinsdag weer terug kunnen komen.