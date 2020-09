Bernheze beslist: Loosbroek kan gaan tennissen

Met dit besluit komt een voorlopig einde aan een lange en de laatste maanden erg roerige discussie. Rond het tennisplan is ook tweespalt ontstaan in het dorp. Burgemeester Marieke Moorman refereerde daar aan het einde van de discussie in de gemeenteraad aan. In de vergadering die online te volgen was, richtte ze zich via de microfoon tot het dorp. Ze zei te snappen dat in veel huizen gefeest en in andere huizen getreurd zou worden: ,,En ik spreek echt de hoop uit dat de inwoners van Loosbroek uiteindelijk ook weer met elkaar de rijen kunnen sluiten.’’