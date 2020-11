Bernheze besluit eind januari over groei Dierenvriendjes

Ineens een camera aan je huurwoning, mag dat zo maar?

14 november UDEN - Ineens hingen er twee camera’s aan zijn huurwoning op de Eikenwal in Uden. Bewoner Ruud belde meteen de politie toen hij de installateurs op zijn dak zag rondlopen. Al snel bleek dat woningbouwcorporatie Area de opdrachtgever was. ,,Ik voel me zwaar in mijn privacy aangetast. Mag dit zo maar?”