Bernheze bouwt misschien wel 150 huizen te weinig

Winkel met kunst wil leven in brouwerij houden op Noordkade

31 oktober VEGHEL - Dat het zonder horeca rustig is op de Noordkade in Veghel, is voor kunstgroep De Compagnie geen reden om te stoppen met exposities en de verkoop van kunst in de Fabriekswinkel. ,,We willen het hier met kunst levendig houden", zeggen vrijwilligers Det Verbunt en Hanny Pasmans.