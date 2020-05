Bernheze denkt toch weer aan méér grote huizen

Hemelrijk Volkel verkoopt even geen abonnemen­ten meer

6 mei VOLKEL - BillyBird Park Hemelrijk in Volkel verkoopt tijdelijk geen abonnementen meer. Het park heeft dat besloten in de veronderstelling dat er straks minder publiek naar binnen mag als de coronamaatregelen versoepeld worden. ,,Hoeveel mensen we dan mogen toelaten, is voor ons ook nog onduidelijk", zegt directeur Ton Derks.