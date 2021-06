Bernheze erkent fout bij invoeren gft-tarief en belooft compensatie

Er wordt weer gepaard: uilskui­kens zijn terug van weggeweest in de Heeswijkse kerk

21 juni HEESWIJK-DINTHER - Nu de kerk van Heeswijk aan de eredienst is onttrokken - of is er misschien een andere reden? - zijn de seksende kerkuilen weer teruggekeerd in het luisterrijke gebouw in het oude hart van het dorp.