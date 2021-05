Bernheze is in overleg met Kasteel Heeswijk over financiële steun

Criteria voor coronahulp

Volgens Van Moorselaar heeft de gemeente criteria vastgesteld voor het geven van coronahulp. En die zijn in eerste instantie gericht op continuïteit. ,,Het is niet zo dat we eventuele coronaschade standaard volledig vergoeden.’’ Aanvragen voor steun zijn vorig jaar in mei/juni gedaan. Daarna heeft het kasteel in de zomer goed gedraaid. De tweede lockdown heeft er echter voor gezorgd dat de spaarrekening op nul staat en de liquiditeit weg is, aldus de wethouder. ,,Dán moeten wij als gemeente inspringen. Het kasteel is een belangrijke parel en die willen wij behouden.’’