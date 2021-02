Bernheze is twee keer zoveel geld kwijt door nieuwe normen korfbalbond

Bernheze had vorig jaar al ruim 261.000 euro vrijgemaakt voor de renovatie van de twee korfbalvelden, bij iedere club een. Het plan was de renovatie in deze winterstop te doen. De Nederlandse korfbalbond heeft echter intussen de normen aangepast voor de afmetingen van de velden en de technische eisen. Voor bestaande velden geldt een overgangsrecht tot 2026, maar nieuwe of gerenoveerde velden moeten direct aan de norm voldoen.

Extra veld na berekening ledenaantal

Bernheze wil tegengeluid geven

,,We zijn ingehaald door de actualiteit’’, stelt Wijdeven vast. ,,We constateren dat we als gemeente in toenemende mate te maken hebben met meerkosten door aanpassingen aan sportvelden en in sporthallen om te kunnen voldoen aan nieuwe normeringen van bonden. Ieder jaar nieuwe normen, ik stoor me daaraan. De gemeente krijgt namelijk de rekening. Het leidt ook tot ongelijkheid: de ene gemeente past direct aan, de andere niet. We hebben dit al eens aangekaart in een VNG-commissie (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.). Hoe we verder een tegengeluid kunnen geven, weet ik op dit moment niet.’’