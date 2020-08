Bernheze koopt kavels op De Wildhorst

Inwoners Heesch weigeren gesprek met gemeente over verander­plan De Erven

23 augustus HEESCH - Door het veranderplan in nieuwbouwwijk De Erven in Heesch is een diepe vertrouwensbreuk ontstaan tussen de gemeente Bernheze en een groep burgers. Tegenstanders van het plan weigeren om met de gemeente in gesprek te gaan.