Bernheze laat grond aan Schaapsdijk in Loosbroek bouwrijp maken voor woningen

Baby erbij in Zie-ZOO: Moby (dikdik) geboren

6 juli VOLKEL - Feest in dierenpark Zie-ZOO in Volkel waar eind vorige week een dikdik werd geboren. Een wat? Jawel, een dikdik want dat is de naam van de kleine antilopesoort waarvan het park een koppeltje heeft. De kleine is Moby gedoopt, naar zijn grote walvisbroertje uit de roman van Herman Melville met dezelfde achternaam.