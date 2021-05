Bernheze mocht erfpacht opzeggen en Mooi Weer moet achterstallige vergoeding alsnog betalen

Tot dat oordeel komt de civiele rechter in Eindhoven in de zaak die door de gemeente was aangespannen. Het recreatiebedrijf uit Amsterdam had op zijn beurt de gemeente gedaagd voor schuldeisersverzuim. Mooi Weer verwijt de gemeente onder meer dat zij de exploitatie van de gepachte percelen op De Wildhorst onmogelijk heeft gemaakt. Maar van schuldeisersverzuim is volgens de rechter geen sprake. Volgens haar is niet gebleken dat Bernheze in gebreke is gebleven bij het nakomen van de verbintenis met Mooi Weer. De gemeente heeft de grond ter beschikking gesteld en had verder geen verplichtingen. Ook is niet gebleken dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan waaraan zij zich niet gehouden heeft.

Geen discussie meer

De rechtbank maakt in het vonnis duidelijk dat de gemeente het recht had de erfpacht door Mooi Weer per 1 januari 2018 te beëindigen. En dat er geen discussie meer is over de hoogte van de canon (vergoeding) die Mooi Weer moest betalen voor het gebruik van de grond. Mooi Weer stelde beide zaken in april (weer) in de rechtbank aan de orde. Maar er zijn in eerdere rechtszaken al duidelijke uitspraken over gedaan, stelt de rechter.

Zij bepaalt dat Mooi Weer in totaal ruim 4 ton aan achterstallige erfpacht moet betalen over de jaren 2015 tot en met 2017, plus rente tot de dag van volledige betaling. En nog eens 140.000 euro aan schadevergoeding, gelijk aan de erfpachtrechten voor 2018.

Dwangsom van 1000 euro per dag

De percelen die Mooi Weer van de gemeente pachtte om te exploiteren, moet het bedrijf vóór half juni leeg ter vrije beschikking stellen aan de gemeente. Doet Mooi Weer dat niet, dan komt er een dwangsom van 1000 euro per dag tot een maximum van 50.000 euro bovenop.

Mooi Weer kan tegen de uitspraak in beroep gaan bij het gerechtshof. Volgens advocaat Benno Friedberg moet hij dat nog bespreken met zijn cliënt maar ‘is de neiging aanwezig’. Hij vindt ‘de logica in het vonnis ver te zoeken’. De dwangsom wordt niet automatisch opgeschort als Mooi Weer in beroep gaat. De gemeente kan er gebruik van maken maar neemt dan wel een risico.