Bernheze past bouwplannen voor Schaapsdijk aan

Oss draait geldkraan Maashorst dicht; geschil over gemeente­naam naar climax

9:30 OSS - Het gemeentebestuur Oss is niet van plan om nog langer financieel bij te dragen aan een gezamenlijk bezoekerscentrum in Slabroek of elders in de Maashorst. Oss moet bezuinigen en trekt zich daarom goeddeels terug op het eigen Herperduin. De keuze van Landerd en Uden om hun fusiegemeente ook Maashorst te noemen speelt daarbij een belangrijke rol.